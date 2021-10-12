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Girit'te şiddetli deprem! Ege kıyılarında hissedildi! Antalya, İzmir panikledi AFAD ve Kandilli'den açıklama

Girit'te şiddetli deprem! Ege kıyılarında hissedildi! Antalya, İzmir panikledi AFAD ve Kandilli'den açıklama

Yunanistan'ın Girit Adası'nda şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında da hissedildiği öğrenildi. Antalya, Muğla, İzmir illerimizde vatandaşlar panikledi.

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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı. İzmir, Antalya, Muğla illerinde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini yazdı.

Deprem saat 12.24’te gerçekleşirken, derinlik ise 10 kilometre olarak açıklandı.

EMSC, depremin büyüklüğünü ilk olarak 6,2 olarak açıklarken, daha sonra 6,3 olarak güncelledi.

AFAD ve Kandilli açıklaması

AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,3 olarak duyurdu.

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