Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda patlayıcıyı getiren terörist yakalandı!

İzmir'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu Adliye saldırısında silah ve patlayıcı temin eden Suriye uyruklu terörist yakalandı

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İzmir Adliyesi'ne 4.5 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit olmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı ve bombalı araçla yapılan adliye saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı.

Şüpheli, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan dolayı tutuklanması istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Delil Hiso'nun İzmir Adliye saldırısı sonrasında ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun bulunduğu bölgede ve üzerlerinde ele geçirilen kaleşnikof marka tüfek fişeği, el bombaları ve TNT bomba malzemelerini Mardin'den İzmir'e getirerek eylemi gerçekleştiren terör örgütü hücresine teslim ettiği belirlendi.

Ayrıca şüpheli Hiso'nun 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine katıldığı öğrenildi.