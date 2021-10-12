BIST 1.421
DOLAR 9,00
EURO 10,42
ALTIN 509,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda patlayıcıyı getiren terörist yakalandı!

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda patlayıcıyı getiren terörist yakalandı!

İzmir'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu Adliye saldırısında silah ve patlayıcı temin eden Suriye uyruklu terörist yakalandı

Abone ol

İzmir Adliyesi'ne 4.5 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit olmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı ve bombalı araçla yapılan adliye saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı.

Şüpheli, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan dolayı tutuklanması istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Delil Hiso'nun İzmir Adliye saldırısı sonrasında ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun bulunduğu bölgede ve üzerlerinde ele geçirilen kaleşnikof marka tüfek fişeği, el bombaları ve TNT bomba malzemelerini Mardin'den İzmir'e getirerek eylemi gerçekleştiren terör örgütü hücresine teslim ettiği belirlendi.

Ayrıca şüpheli Hiso'nun 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine katıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamile öğretmen öğrenciyle ilişkiye girdi! Videoya çekince olanlar oldu
Hamile öğretmen öğrenciyle ilişkiye girdi! Videoya çekince olanlar oldu
Mebbis DYK öğretmen başvurusu 2021 nasıl yapılır?
Mebbis DYK öğretmen başvurusu 2021 nasıl yapılır?
Yargıtay'dan "saç boyası" kararı! Alnında hiperemi oluştu
Yargıtay'dan "saç boyası" kararı! Alnında hiperemi oluştu
Covid 19 geçiren çocuklarda 15 gün içinde ortaya çıkıyor! Belirtilere dikkat
Covid 19 geçiren çocuklarda 15 gün içinde ortaya çıkıyor! Belirtilere dikkat
Bakan Derya Yanık'tan SED açıklaması: Ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız
Bakan Derya Yanık'tan SED açıklaması: Ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız
Fatih'in fermanı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor: Fermanda bakın ne yazıyor
Fatih'in fermanı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor: Fermanda bakın ne yazıyor
Mahkemesiz isim soy isim değişikliği e devlet üzerinden nasıl yapılır?
Mahkemesiz isim soy isim değişikliği e devlet üzerinden nasıl yapılır?
Herkesi ilgilendiren açıklama! Bilim Kurulu üyesi: Hiçbirimiz istemiyoruz
Herkesi ilgilendiren açıklama! Bilim Kurulu üyesi: Hiçbirimiz istemiyoruz
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 soru: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkaracak mısınız?
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 soru: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkaracak mısınız?
Güneş fırtınası nedir ne zaman olacak Türkiye etkilenecek mi?
Güneş fırtınası nedir ne zaman olacak Türkiye etkilenecek mi?