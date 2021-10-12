Mahkemesiz isim soy isim değişikliği e devlet üzerinden nasıl yapılır?

e devlet üzerinden yapılan online işlemlere bir yenisi daha eklendi. Artık mahkeme kararı olmadan. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapılan ad soyad değişikliği başvuruları e-Devlet üzerinde yapılacak. Peki e devlet isim-soyad değiştirme işlemi nasıl yapılır, Mahkemesiz isim değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet ad soyadı değişikliği başvuru ekranı

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e devlet üzerinde yapılan birçok işleme yenisi eklendi, artık vatandaşlar mahkeme kararı olmadan e devlet üzerinden isim-soyad değişikliği yapabilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapılan ad soyad değişikliği başvuruları e devlet üzerinden online olarak yapılabilecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinden biri olan ad-soyadı değiştirme başvurularının süresi uzatıldı. Peki e devlet üzerinden isim-soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Nüfus kaydı yaptırılırken yazım ve imla hatalarından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soy isimler bir süredir mahkeme kararı olmaksızın değiştirilebiliyordu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinden biri olan ad-soyadı değiştirme başvurularının süresi uzatıldı.

Ad-soyad değişikliği e devletten yapılacak: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek “İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı.

Başvurular nasıl yapılır: T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.

Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

Mahkeme kararına gerek yok: 17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.

6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.

Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

Ne zaman bitecek: Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275 bin 808 kişi soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzeltti.

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlarımız 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.