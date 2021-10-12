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Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik endişesi

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik endişesi

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı, çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan ile oynadığı maçta kullandığı köşe vuruşunun ardından ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41’inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in durumu, çekilecek olan MR’ın ardından netlik kazanacak.

2-2 biten Hırvatistan karşılaşmasında 41 dakikada 1 asistlik performans sergileyen Slovak yıldızın, perşembe günü çekilecek MR’ın ardından Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asist ile de takımına katkı sağladı.

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