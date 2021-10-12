Aylin Çoşkun kocası Volkan Arslan ne iş yapıyor kimdir?

Şarkıcı Aylin Çoşkun bugün 2. Sayfa'nın konuğu oldu ve tüp bebek tedavisi gördüğünü bu nedenle çok kilo aldığını açıkladı. 6 kez tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyen Aylin Çoşkun 2 kez hamile kaldım ama olmadı dedi. Peki Aylin Çoşkun kimdir, eşi Volkan Arslan kimdir, ne iş yapıyor?

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Şarkıcı Aylin Çoşkun'un 14 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile görkemli bir düğünle evlenmişti. 45 yaşında olan Aylin Çoşkun 1.5 senedir tüp bebek tedavisi gördüğünü açıkladı. Bu süreçte 16 kilo aldım diyen Aylin Çoşkun, 2 kez hamile kaldım ama olmadı dedi. Peki Peki Aylin Çoşkun kimdir, eşi Volkan Arslan kimdir, ne iş yapıyor?

16 kilo aldım: Yaklaşık 1,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyen şarkıcı herkesten dua etmesini istedi. Şarkıcı, “Olmuyor şu an deniyoruz 16 kilo aldım. Tedaviler devam herkesten dua istiyorum. Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi 1,5 yıldır çok uğraşıyorum” dedi.

Aylin Çoşkun kimdir: Aylin Coşkun, 1976 yılında Almanya'da dünyaya gellmiştir. Türk asıllı ailenin kızı olan Coşkun, eğitimini İzmir'de sürdürmüştür. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Aylin Coşkun, 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi.

Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

Aylin Coşkun bir röportajında şu açıklamayı yapmıştı:

Bana maddi getirisi olmaz

*Ticaretle de uğraşıyormuşsun...

- Evet. Bir göz hastanesinin ortağıyım. Ses-ışık sistemi işim var. Onun haricinde kendi anonim şirketlerim var. Yurtdışıyla bağlantılı organizasyon işlerim var. Türk ekonomisine katkıda bulunduğumu düşünüyorum kendi çapımda. Zaten sanatçılıkla ilgili bile bundan 10 yıl önce 300 milyar vergim çıktı.

*10 yıl önce mi...

- En kötü sekiz yıldır. Bunların zaten belgeleri, makbuzları, her şeyi duruyor.

*Size maddi anlamda destek olan biri var mı?

- 12 yıldır Volkan Aslan ile birlikteyim ve onu çok seviyorum. Hayalimdeki adamla beraberim. Bunca yıldır maddi anlamda ikimizin de birbirimize bir artısı olmamıştır. Tabii ki bana jestler yaptı ama bana para vermek falan... Ben öyle bir kadın değilim.

*Aileden varlıklısın galiba...

- Ben dadılarla büyüdüm. Çok zor dönemler de geçirdik ama sonra tekrar toparlandık. Baba parası yemedim ama. Ben de çok çalıştım. Biri bin yapmayı bildim. Ben 80 liralık ayakkabıyla üç yıl sahne aldım. Parasızlıktan değil. Ben her zaman şundan yanayım: Belirli bir seviyeye gelene kadar paranı doğru kullanacaksın. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap.