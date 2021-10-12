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Yarı çıplak kadın fotoğrafı başını yaktı! CHP Tire İlçe Başkanına büyük şok

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yarı çıplak kadın fotoğrafı başını yaktı! CHP Tire İlçe Başkanına büyük şok

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden alındı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Şenoyar, hakkında ayrıca disiplin dosyası hazırlandı.

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CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilçede yapılacak silisyum içerikli mermer ocağına tepki gösterdi. Şenoyar, bu paylaşımına dikkat çekmek içinde yarı çıplak bir kadın fotoğrafı koyup, 'Dikkatinizi çektiğime göre!' notunu ekledi. Şenoyar'ın mermer ocağına tepkisini göstermek için yaptığı bu paylaşım Cumhur İttifakı'nın tepkisine neden oldu. Parti içinden de tepkilerin yükseldiği paylaşımla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 'Tüzükte bir karşılığı varsa gereği yapılır' açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden aldı. Şenoyar, hakkında ayrıca disiplin dosyası hazırlandı. Şenoyar ve yönetiminin görevden almanın ardından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.

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