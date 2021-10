Deren Gerede Erkaya kimdir kaç yaşında instagram hesabı nedir?

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu kendisinden 22 yaş büyük Bilge Öztürk ile yeni bir aşka başladı. 43 yaşındaki Bilge Öztürk'e Bennu Gerede'den de onay geldi. Peki Bennu Gerede'nin 4 oğlundan biri olan ve ikizi olan Deren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, instagram hesabı ne?

Avukat Bilge Öztürk ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Daren Gerede Erkaya, magazin gündeminde yer tutuyor. Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim gibi sorularla genç ismin hayatına ilişkin merak edilenler araştırılıyor. Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Daren Gerede Erkaya hakkında merak edilenler...

Dün sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, 'Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz' açıklamasında bulundu

Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, 'Akyaka'da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor. Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat 'zengin sporu' diyorlar ama öyle değil. İlk etapta malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere. Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum' diye konuştu.



Anne Onayı Verdi: Bilge Öztürk dün sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile samimi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlu çiftin fotoğrafına ilk yorum Bennu Gerede'den geldi. Birlikteliğe onay veren Gerede fotoğrafa, 'Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum... Seni de inanılmaz seviyorum Bilgecim. Çok ve çok...' mesajını düştü. Bilge Öztürk de Gerede'ye 'Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi çok saygı… ve iyi ki...' sözleriyle cevap verdi.

Daren Gerede Erkaya Kimdir?



Bennu Gerede'in oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta doğdu. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz kardeşi, Miro Gerede Erkaya ve Kai Gerede Ağaoğlu adında iki erkek kardeşi vardır.

Daren Gerede Erkaya Kaç Yaşında?

21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya modellik yapmaktadır.

Daren Gerede Erkaya Ailesi

Ünlü modelin annesi Bennu Gerede oyunculuk yapmaktadır. Babası Koray Erkaya fotoğrafçı, anne tarafından büyükannesi Canan Gerede yönetmen ve senarist, büyükbabası Cemil Vafi ise diplomattır. Ayrıca diplomat Cemil Vafi ile eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede büyük dedeleridir.