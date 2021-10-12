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Yargıtay'dan flaş karar! 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı

Yargıtay'dan flaş karar! 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı

 İSTANBUL'da bir üniversite hastanesinde güvenlik şefi olarak çalışan İ.K. mahkemeye giderek, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini öne sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının üniversiteden tahsilini talep etti. Davalı durumda bulunan üniversite ise, söz konusu davanın reddedilmesini savundu. Şefin işyerinde kendi emri altında çalışan bir Esra A.'ya "Ne kara kara düşünüyorsun tatlı kız" mesajı gönderdiği bildirildi.

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İstanbul'da bir üniversite hastanesinde güvenlik şefi olarak çalışan İ.K. mahkemeye başvurarak, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini öne sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının okuldan tahsilini talep etti. Davalı durumda bulunan üniversite ise, söz konusu davanın reddini savundu.

Sabah'ın özel haberine göre mahkeme, güvenlik şefi olarak çalışan kişinin, işyerinde kendi emri altında çalışan bir Esra A.'ya gönderdiği iki ayrı mesajda, "Ne kara kara düşünüyorsun tatlı kız, el salla Esra Hanım" ifadelerini kullandığını, kadının uzun süredir sözlü tacizlere maruz kaldığını, mesaj içerikleri ve güvenlik şefinin kadının amiri konumunda olması beraber değerlendirildiğinde yapılan feshin haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

"Mesajları kötü niyetle atmadım"

Karar hem güvenlik şefi hem de üniversite vekilleri tarafından temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesine geldi. Daire, dosya ile ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, hangi hallerde iş sözleşmesinin işverence haklı sebebe dayalı olarak feshedilebileceği İş Kanunu'nun ilgili maddesine dayandırılarak açıklandı. Kararda, güvenlik şefinin söz konusu mesajları gönderdiğini kabul ettiğini, ancak kötü niyetle atmadığını beyan ettiği belirtildi.

"Bu davranışlar işverene haklı nedenle fesih imkanı tanımaz"

Daire kararında, duruşmada tanık olarak dinlenen, aynı yerde güvenlik şefi ve mesaj atılan kadın ile birlikte çalışan işçilerin, güvenlik şefinin emri altındaki kadın personeli taciz ettiğine dair bir beyanda bulunmadıklarını, feshe konu güvenlik şefi tarafından gönderilen iki adet mesaj içeriği ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, işçinin söz konusu davranışlarının işverene haklı nedenle fesih imkanı tanımayacağının anlaşıldığına yer verildi.

Daire, güvenlik şefi İ.K.'ya kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddinin hatalı olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

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