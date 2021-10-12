Hakan Güler kimdir neden öldü intihar mı etti?

ANKARA Etimesgut'ta yaşayan Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu. Hakan Güler'in ölüm nedeni henüz belli olmadı sosyal medyada intihar iddiaları var. Peki Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ölüm nedeni nedir?

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Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, Ankara Etmesgut'taki evinde ölü bulundu. Eşi Betül Güler, hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerini aradı. Bu haberin ardından birçok vatandaş Hakan Güler kimdir, kaç yaşında, neden öldü ve ölüm nedeni nedir araştırması yaptı. Hakan Güler'in ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı ama sosyal medyada intihar mı iddiaları var, kalp krizide de diğer iddialarda.

Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesindeki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu. Eve geldiğinde eşi Hakan Güler'i yatağında hareketsiz şekilde gören Betül Güler'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakan Güler kimdir, kaç yaşında sorularının henüz net yanıtı yok. Detaylar haberimizde olacak

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Hakan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adil Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Güler kimdir: 1949 yılında Mardin’de doğdu. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamlayarak 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun oldu.

İlk Kamu görevine 14.03.1973 tarihinde Balıkesir Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı) olarak başladı. Sırasıyla Çal İlçesi Kaymakam Vekilliği, Pehlivanköy, Horasan Kaymakamlıklarında bulunduktan sonra İçişleri Bakanlığı Personel Şube Müdürlüğü’ne atandı. İçişleri Bakanlığı’nda Şube Müdürü, Daire Başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü’ nde bulundu.

Personel Genel Müdürü iken 29.01.1992 tarihinde Niğde Valiliği’ne atandı. Daha sonra 27.09.1993 tarihinde Kayseri Valiliği’ne ve 06.07.1994 tarihinde Gaziantep Valiliği’ne atandı. Bu görevini sürdürürken 28.07.2000 tarihinde Samsun Valiliği’ne atandı. 30.01.2003 tarihinde İstanbul Valiliği’ne atanarak 17.02.2003 tarihinde görevine başladı ve bu görevi 2010 yılına kadar yürüttü.

Güler, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na Kurucu Müsteşar olarak atandı. Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden 24. Dönem Mardin Milletvekili olarak TBMM’ye giren Güler, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı’na seçilmişti.

Muammer Güler, 24 Ocak 2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın kabinede yaptığı değişiklik ile İdris Naim Şahin‘in yerine İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

17 Aralık 2013 günü gerçekleştirilen operasyonda oğlu Barış Güler de gözaltına alındı ve tutuklandı.

Matematik Öğretmeni Neval Hanımla 1977 yılında evlenmiştir. Güler çiftinin Barış ve Burcu adlarında bir oğlu ve bir kızı bulunmaktadır.