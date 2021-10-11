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Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak!

Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak!

Türk Telekom ile sona eren stat isim sponsorluğu anlaşmasının ardından Galatasaray, yeni sponsorluk görüşmelerinde sona geldi.

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Galatasaray, stadyumun isim hakkı için körfez ülkesinden uluslararası bir şirketle el sıkışmaya hazırlanıyor. Sır gibi saklanan anlaşmanın 10 yıllık olacağı ve kulübün kasasına 80 milyon dolar gireceği öğrenildi.

80 milyon dolarlık anlaşma
Milliyet'in haberine göre; Uzun süredir Katar başta, yerli yabancı firmalarla görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetimin, isim hakkı için uluslararası bir şirketle el sıkışmaya hazırlandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre Galatasaray stat sponsorluğu için 80 milyon dolarlık anlaşma yapıyor.

Toplam gelir 107 milyon doları bulacak
Anlaşmanın süresi ise 10 senelik olacak. Sarı-kırmızılı kulübün kısa sürede sponsorluğu duyurması bekleniyor. İsmi sır gibi saklanan firmanın körfez ülkesinde bir şirket olduğu öğrenildi. Bu anlaşma ile böylece Başkan Burak Elmas seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmiş olacak. 80 milyon dolarlık stat anlaşmasının yanı sıra forma sponsorluğu için 27 milyon dolara imza atan Galatasaray'ın 2 sponsordan toplam geliri 107 milyon doları bulmuş olacak.

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