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Türkiye 11 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 11 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 15 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 112 milyon 666 bin 616'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ekim 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 33 bin 861 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kovid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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