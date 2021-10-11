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Koronavirüse karşı geliştirilen hapın acil kullanımına onay istendi

Koronavirüse karşı geliştirilen hapın acil kullanımına onay istendi

ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilacın acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulundu.

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ABD'li ilaç şirketi Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics, devlet desteği ile geliştirdikleri hapın özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski bulunan yetişkin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında kullanımı için izin istedi.

Şirket yetkilileri 1 Ekim'de deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen Molnupiravir'in salgınla mücadelede önemli adım olabileceğine işaret edilmişti.

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