Alaattin Çakıcı'ya Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretten hapis cezası

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'ya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" gibi hakaret içeren mesajlar paylaşmıştı.

Bunun üzerine açılan hakaret davasının duruşması, Ankara 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Duruşma savcısı, sanık avukatının taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, hükmün açıklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Çakıcı'ya 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 6 ay, 'tehdit' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, takdiri indirim uygulamadı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Sözümüzü tuttuk

Karar sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk.. Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!"

Alaattin Çakıcı'dan karara ilişkin açıklama

Konuyla ilgili Alaattin Çakıcı'dan da bir açıklama geldi. "Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın istinafta değişeceği kanaatindeyim." diyen Çakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi gücünü kullanıp, baskı ile yargıyı etkilediği anlamı çıkmıyor mu?"

"Dikkatimi çeken sürekli olarak hak, hukuk, adalet, yetim hakkından bahseden sayın muhalefet liderinin avukatının açıklamasını esefle izledim. Sayın genel başkanımıza ceza alacağına söz vermiştik, sözümüzü tuttuk diyor. Kamuoyuna soruyorum, siyasi gücünü kullanıp, baskı ile yargıyı etkilediği anlamı çıkmıyor mu?"