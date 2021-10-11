İBB'ye yeni metrobüs durağı başvurusu! İki mesafe arasındaki uzunluğa dikkat çekildi

İstanbul Beylikdüzü istikametindeki Yenibosna ile Sefaköy arasında kalan Küçükçekmece Adliyesi'nin yoğunluğuna dikkat çekilerek yeni bir metrobüs durağı yapılması talep edildi.

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İstanbul'da Beylikdüzü'nden başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar şu anda 44 istasyon yani durak bulunuyor. Ve bu 52 kilometrelik yolculuk yaklaşık 200 dakika sürüyor.

Bu hat üzerinde İstanbul Adliyesi'nin Çağlayan'da faaliyete geçmesinden sonra yeni bir metrobüs durağı inşa edilmişti. Özellikle adliyeye sıklıklı gidip gelenler için bu çok önemli bir rahatlık sağladı.

Yeni metrobüs durağı talebi

İşte şimdi metrobüs hattı üzerinde yeni bir metrobüs durağı talebi var.

Küçükçekmece Adliyesi'nin Yenibosna ile Sefaköy arasında açılmasıyla beraber avukatlar ve çalışanlar bu hat üzerine metrobüs durağı yapılması konuusunda talepte bulunmaya başladı.

İstanbul Barosu ve Bağımsız Avukatlar Grubu da bu yöndeki taleplerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'na sundu.

Talebin kabul edilmesi durumunda İstanbullular yeni bir metrobüs durağına daha kavuşacak.

Yeni metrobüs durağı Yenibosna ile sefaköy arasındaki 3.5 kilometrelik bölümde olan bir yere konumlanacak.

Yeni metrobüs durağının Küçükçekmece Adliyesi için çok büyük bir ulaşım kolaylığı sağlanacak. Zira o bölgede şu anda ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. En yakın otobüs durağı da 15-20 dakikalık bir yerde konumlanmış durumda.

Başvurular yapıldı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, kendisine bu konuda gelen şikayetler için verdiği cevapta, "Perşembe gününden itibaren baro servisi başladı. Ayrıca İBB’ye üstgeçit ve durak düzenlemesi talebimiz olacak." paylaşımında bulundu. Bağımsız Avukatlar Grubu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bir başvuru yaparak, adliye yakınına metrobüs durağı konulması, adliye çevresine minibüs ve taksi duraklarının açılmasını istedi.