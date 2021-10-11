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Polonya'dan Türkiye'ye seyahat düzenlemesi

Polonya'dan Türkiye'ye seyahat düzenlemesi

Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek

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Türkiye ve Polonya dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.

Polonya'ya 4-5 Ekim'de ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, ülkeye girişleri sınırlandırma ve durdurmaya yönelik yönetmeliği değiştirdi.

Resmi gazetede 8 Ekim'de yayımlanan kararla Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek.

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