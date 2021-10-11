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Mezarlıkta sabah 6'da iğrenç olay! Her yerde aranıyor

Mezarlıkta sabah 6'da iğrenç olay! Her yerde aranıyor

İNGİLTERE'de Aylesbury'deki Mary's Kilisesi'nin yakınlarında dün sabah saatlerinde yapılan ihbar büyük yankı uyandırdı.

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İngiltere'de Aylesbury kentindeki Mary's Kilisesi'nin mezarlığında dün sabah 06.40 saatlerinde 20'li yaşlarda bir kadın tecavüze uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, 30'lu yaşlardaki şüphelinin Asya kökenli olduğunu belirledi.

Saldırganla ilgili şu anda çok az şey biliniyor. Vakayla ilgili açıklama yapan Milton Keynes polis karakoluna bağlı Force CID'den kıdemli soruşturma memuru Dedektif Jason Simpson, "Evet endişe verici bir durum. Fakat şüpheliyi yakalamak için özel eğitimli memurlarımızı görevlendirdik" dedi.

"Güvenlik kayıtlarını bize verin"
Açıklamalarına devam eden Dedektif Jason Simpson, "Soruşturmanın şu anda çok başındayız. Olayın aydınlatılması için bölge halkının bize yardım etmesini istiyoruz. Eğer çevreyi görüntüleyen güvenlik kayıtları varsa bunların bize ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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