DEAŞ lideri Bağdadi'nin sağ kolu yakalandı! Sami Casim Türkiye'de mi yaşıyordu?

Irak Başbakanı Kazımi, ülke dışında gerçekleştirilen bir güvenlik operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim'in yakalandığını duyurdu. Casimi'nin Türkiye'de yakalandığı iddia edildi.

Abone ol

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkede yapılan seçimleri takip ettiği sırada istihbarat biriminin de ülke sınırları dışında en zorlu operasyonlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Irak Başbakanı, söz konusu operasyonda DEAŞ'ın mali sorumlusu ve eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim olarak bilinen kişinin yakalandığını kaydetti. Kazımi, operasyona ve yerine ilişkin ise detaylı bilgi vermedi.

Adını vermek istemeyen yetkili: Türkiye'de yakalandı

Fransız Haber Ajansı (AFP), Iraklı bir üst düzey askeri yetkiliye dayanarak verdiği haberde, ABD tarafından aranan ve IŞİD’in mali sorumlusu olduğu belirtilen Sami Casim’in düzenlenen gizli operasyonla Türkiye’de ele geçirildiğini duyurdu.

ABD başına 5 milyon dolar ödül veriyor

AFP, daha önce IŞİD’in “2. numarası” olarak bilinen Sami Casim’in 2014 yılında IŞİD’in Musul’da yerleştiği dönemde örgütün “Maliye Bakanı” gibi davrandığını yazdı. ABD Hazine Bakanlığı, 'IŞİD'in finans bakanı' olarak görülen Casim'i Eylül 2015'ten bu yana yakalanmasına yardımcı olacaklar için 5 milyon dolar mükafat koymuştu.

DEAŞ elebaşısı 2019'da İdlib'te öldürülmüştü

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.