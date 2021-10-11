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Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Online alışveriş platformu Trendyol hakkında soruşturma açılıyor. Rekabet Kurumu Trendyol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla eylül ayı sonunda ön araştırma yapılmasına karar verilmişti.

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