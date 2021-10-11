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Antalya'da büyük korku yaşadı! Babaanne gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da büyük korku yaşadı! Babaanne gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'da 3 yaşındaki C.G. çakmakla oynarken evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evden çocuklarla birlikte çıkarılan ve büyük korku yaşayan babaanne Saniye Gürkan, "Onlara bir şey olsa ben ne yapardım" diyerek gözyaşı döktü.

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Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1670 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Gürkan ailesinin oğulları C.G., çakmakla oynadığı sırada yastığı tutuşturdu ve yangın çıktı. Babaanne Saniye Gürkan ile çocuklar dışarı çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Ekiplerin çalışmasını izleyen ve gözyaşı döken Saniye Gürkan, "İçeride oynuyorlardı. Bir anda alevler çıktı. Onlara bir şey olsa ben ne yapardım" dedi. Evde maddi hasar oluştu.

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