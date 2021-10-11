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Eskişehir'de zabıta aracında tecavüz skandalı! Sinir krizi geçirdi: Gece boyunca...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eskişehir'de zabıta aracında tecavüz skandalı! Sinir krizi geçirdi: Gece boyunca...

ESKİŞEHİR'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca resmi araçta kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili şikayette bulundu. Gözaltına alınan görevli A.E. ile B.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Kazım Kurt, iki personelin açığa alındığını duyurdu.

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Olay, iddiaya göre cumartesi gecesi yaşandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli A.E. ile B.D., üniversite bulvarı üzerindeki bir AVM'nin önünde S.T. isimli bir kadın ile buluşup resmi zabıta aracına aldı. İki memur ve kadın, kent merkezinde bir süre dolaştıktan sonra 75'inci yıl Mahallesi'nde boş bir araziye gitti. S.T. burada iki memurun cinsel saldırısına uğradı. Sinir krizi geçiren S.T.'yi, iki memur Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne bırakarak kaçtı.

Tedavinin ardından S.T., Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek A.E. ve B.D.'den 'cinsel saldırı' suçlamasıyla şikayetçi oldu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.E. ve B.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye başkanından açıklama
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait resmi araçta inceleme yapıldı, GPRS kayıtlarına bakıldı. S.T.'nin bahsettiği noktalardan aracın takip sinyali verdiği tespit edildi. Soruşturma sürerken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da konu ile ilgili açıklama yaptı. Kurt, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını, adı geçen iki personelin açığa alındığını duyurdu.

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