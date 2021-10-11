Bennu Gerede oğulları kaç tane babaları kimdir? Bennu Gerede evlilikleri

Son günlerde magazin basınında adını duyuran Bennu Gerede, yine oğulları ile gündemde. Oğlu Daren Gerede Erkaya kendisinden 22 yaş büyük Bilge Öztürk ile aşk yaşamaya başladı. Bu ilişkinin ardından Bennu Gerede ve oğulları merak konusu oldu. Peki 50 yaşında olan Bennu Gerede kimdir, evli mi, oğullarının babası kimdir? Bennu Gerede aslen nereli?

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Fotoğrafçılık ile ilgilenen Bennu Gerede, son günlerde yeniden magazin basınında yer almaya başladı. Oğulları ve onların yaşadığı aşkla adından söz ettiren Bennu Gerede'nin hayatı da merak konusu oldu. 50 yaşında olan Bennu Gerede aslen İstanbul doğumlu. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Bennu Gerede'nin Dilan Gerede Erkaya, Miro Gerede Erkaya, Daren Gerede Erkaya ve Kai adında dört oğlu vardır. Peki Bennu Gerede kaç kere evlendi, oğullarının babası kimdir?

Bennu Gerede, bir dönem babasının işi dolayısıyla New York'ta yaşamıştır. Fotoğrafçılık eğitimi de bulunan Gerede, dizilerde rol almış ve yönetmenlik gibi görevler de üstlenmiştir. Peki, Bennu Gerede kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Bennu Gerede'nin Dilan Gerede Erkaya, Miro Gerede Erkaya, Daren Gerede Erkaya ve Kai adında dört oğlu vardır.

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.

Ablası Şiva Fas‘da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yaptı.

Lisans egitimini ABD. Newyork’da bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine aldı. Eğitimini tamamladıktan ablası Şiva ile birlikte İstanbul’a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır. Bennu ve ablası Teşvikiye’de annesinde kalmaktadır. Bennu Gerede, sonra bir müddet Fransa‘nın güneyine yatılı okula gitti, 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye’ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı. Bennu Gerede, uzun yıllar New York‘ta yaşadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.

Bennu Gerede, oyunculuğa ilk adımını 1989 yılında TRT için çekilen “İz Peşinde” dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle attı. İlk sinema filmi, 1991 yılında çekilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Pertan‘ın yaptığı” Kurt Kanunu” adlı filmdir.

Aşk Ölümden Soğuktur adlı İkinci filminde Kadir İnanır ile başrolde yer aldı. Bu filmin yönetmeni olan ve senaryosunu da yazan annesi Canan Gerede Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi yönetmen Bergen‘in hikayesini anlatıyordu.

Bennu Gerede, 1999 yılının yılbaşında Amsterdam‘da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır‘da sina çölünde Bedevi geleneğine göre evlendi. New York‘ta 2000 yılında “Daren” ve “Dilan” adında ikiz oğulları oldu. 2001 yılında “Miro” Adını verdikleri bir oğlu daha oldu. 2006 yılında ayrıldı.

Bennu Gerede, bir dönem en yakın arkadaşı Zeynep Tunuslu‘nun 2001 yılında ayrıldığı eşi Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007’de bir de Kai adında 4. oğlu oldu.

Bennu Gerede‘nin ikizleri de dahil olmak üzere tam dört oğlu var.

Bennu Gerede, 19 mart 2010 tarihinde Cem Büyükhanlı ile evlendi. 6 Mayıs 2011 tarihinde boşandı.

2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında Bennu Gerede de yarıştı.

Filmleri :

1989 – İz Peşinde

1991 – Kurt Kanunu

1994 – Aşk Ölümden Soğuktur

1997 – Ağır Roman (Konuk Oyuncu-Fotoğrafçı)

1998 – Parçalanma