Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar! Öğretmenlere 3600 Ek Gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, yüz yüze eğitime devam edileceğini belirtip, vatandaşları kış ayları için uyardı. Öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitime devam edileceğini belirtip, vatandaşları kış ayları için uyardı. Öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bu sabah Afyon'daki kazada hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden tüm evlatlarımıza verimli bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum.

- Eylül ayı itibariyle yüz yüze eğitime geçtik. Yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra öğretmenlerimizi öğrencileriyle kavuşturmanın sevincini yaşadık. 81 vilayetimizin tamamında eğitim öğretinin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk.

- 5. haftasını geride bırakan eğitim faaliyetimiz başarıyla devam ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitiminin sürdürülebilmesi için gayret gösterdiğini görüyoruz.

- Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız gereken önlemleri alıyor. Bu işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız lazım.

'Havaların soğumasıyla birlikte sıkıntımız artar' uyarısı

- Devletimiz insanı yaşat ki devlet yaşatsın prensibiyle birçok gelişmiş ülkeden önce vatandaşın hizmetine sunmuştur. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı sağlayabilirsek o derece rahat ederiz. Aksi halde havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. Bu konuda vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

- Bugün 1000 okul projesinin yanı sıra 50 Ar-Ge Merkezimizin de açılışını yapıyoruz. Ar-Ge merkezlerini son derece önemli buluyoruz. Ar-Ge merkezleriyle öğrencilerimiz okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaklardır. Öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolaylaşacaktır. Bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacaktır.

- Mesleki ve teknik eğitimini destekleyici politikalarımızın sonuçları birçok alanda görüyoruz. 28 Şubat döneminin katsayı zulmünün kalkmasıyla bu okullara yönelik önyargı da önemli derecede kırıldı.

- Üreticilerimiz, resmi kurumlarımız da lise çağında verilen mesleki eğitiminin değerini çok daha iyi anlamıştır. Eğitim, üretim, istihdam çevrimi de güçlenmiştir. Liselere geçiş sisteminde başarı gösteren öğrencilerimiz artık mesleki eğitimi daha fazla tercih ediyor. Meslek liselerimiz artık patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyorlar.

- Bu okullarımızın başarıları arttıkça mesleki eğitime ilgi de yükseliyor. Yıl içinde 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılmış ve bunların 188'i tescil edilmiştir. Meslek lisesi mezunlarımızın üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin de giderek yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Herhangi bir okul türüyle ilgili ayrımcılık veya adaletsizlik yoktur

- Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle ilgili ayrımcılık veya adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir.

- Biz eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbalimizi garanti altına almanın peşindeyiz. Bu amaçla son 20 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında 7,5 milyar TL iken 2021 yılında bu rakam 147 milyar TL'ye yükseldi.

- Görüldüğü gibi, nereden nereye? Yükseköğretimi de dahil edince bütçemiz 211 milyar TL'yi aşıyor. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 601 bin seviyesine getirdik.

- Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime veriyoruz. 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğretmenimizi göreve başlatmanın mutluluğunu yaşadık.

3600 ek gösterge sorununu çözüme kavuşturacağız

- Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur.

- Bu gençler sizlerin eseri olacak. Dolayısıyla yarınları 2053, 2071... Biz bu gençlerimizle inşa edeceğiz. Öğrencilerden de beklentimiz fedakarlıkların bilinciyle derslerine yoğunlaşmalarıdır. Her öğrencimizden becerilerini ilerletmesini, vaktini en değerli şekilde değerlendirmenin yollarını aramasını istiyoruz.

Müjdeleri tek tek sıraladı...

- Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve işsizlik oranın azalması için 2 yeni düzenleme yapıyoruz. 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz.

- İkinci olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretlerini de artıyoruz. Asgari ücretin 3'te 1'i kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar.

- Her iki hedef ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız.

- Milli Eğitim Bakanlığımız gereken çalışmaları tamamladı. Gençlerimiz ücret de alarak 6-7 gibi kısa süreli tamamlama programına devam edecektir. Program kapsamında üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verecek ve başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecektir. Bu önemli müjdelerimizin de öğrencilerimiz ve firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

- Özel eğitim merkezleriyle ilgili de 24 saat açık olması konusunda Adana'da öğrencilerimize söz verdim. Külliyemizdeki kütüphanemiz 24 saat açıktır. Özel eğitim merkezlerimizi de 24 saat açık hale getireceğiz. 24 saat burada öğrencilerimiz her türlü imkandan istifade edecekler.