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Koronavirüs ilacı Merck, ABD'ye onay başvurusu yaptı!

Koronavirüs ilacı Merck, ABD'ye onay başvurusu yaptı!

Koronavirüse karşı geliştirilen hap, ABD'den kullanım onayı istedi. Tüm gözler şimdi ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin vereceği karara çevrildi...

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AFP'nin aktardığına göre, yeni tip Koronavirüs'e karşı hap şeklinde ilaç geliştiren Merck, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) kullanım onayı başvurusu yaptı.

MERCK ilaç firması, yaptığı açıklamada, hafif ila orta şiddette COVID-19 hastalarını tedavi etmek için üzerinde çalıştıkları ilaç Molnupiravir'in Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım izni için başvuruda bulunduklarını belirtti.

İzin verilirse, Merck firmasının ilacı, COVID-19 için üretilen ilk oral antiviral ilaç olacak. Geçen hafta yayınlanan veriler, Molnupiravir'in COVID-19'a yakalanma riski yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma oranını yarı yarıya indirebileceğini ortaya koymuştu.

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