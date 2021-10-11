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29 Ekim tatil mi 2021 kaç gün tatil olacak 4 gün olur mu?

29 Ekim tatil mi 2021 kaç gün tatil olacak 4 gün olur mu?

Ekim ayının ortalarına gelirken 29 Ekim ne zaman, 29 Ekim resmi tatil mi ve okul var mı araştırması da başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 29 Ekim Cuma günü haftasonu tatili ile birleştirenler için 3.5 gün tatil olacak. 28 Ekim perşembe günü ise yarım gün olacak, okullar öğleden sonra tatil olacak.

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29 Ekim ne zaman ne zaman resmi tatil mi ve okullar 29 Ekim'de tatil mi araştırması şimdiden başladı. 98. yaşını kutlayacağımız 29 eKİM 2021 yılında cuma gününe denk geliyor. 2021 yılı resmi tatilleri içinde olan 29 Ekim cuma günü okullar, tüm devlet kurumları tatil olacak. Çalışanlar ise hafta sonu ile birlikte 29 Ekim tatilini birleştirerek 3.5 gün tatil yapabilirler. Ayrıca 28 Ekim perşembe günü de öğleden sonra okullar tatil olacak. 

29 Ekim resmi tatil mi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk gelmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihçesi:

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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