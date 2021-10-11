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Trende iğrenç olay! Soyguncular kadına sırayla tecavüz etti

Trende iğrenç olay! Soyguncular kadına sırayla tecavüz etti

HİNDİSTAN'ın Lucknow şehrinden Mumbai'ye giden trende korku dolu anlar yaşandı. Soygun için trene giren 8 soyguncu, vagonda kıstırdıkları kadına sırayla tecavüz etti

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Hindistan'da bir trende gerçekleşen tecavüz olayı, ülkede büyük yankı uyandırdı. Lucknow şehrinden Mumbai'ye doğru giden trene hırsızlık amacıyla giren 8 silahlı soyguncu, trenin yataklı vagonunda yolculuk yapan kişilerin para ve eşyalarını çaldı. Kendilerine karşı koyan 5 kişiyi de silah kabzasıyla yaraladılar.

Korku saçan soyguncular, yaptıkları hırsızlıkların ardından yataklı vagonda uyuyan bir kadının odasına girdi. Kadının ağzını kapatan ve bağırmasını engelleyen soyguncular, sırayla kadına tecavüzde bulundu. Trenin Kasara şehrinde durmasının ardından yolcular, dışarıya doğru bağırmaya başladı.

4 soyguncu aranıyor
Dışarıdaki insanlar da acil olarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler toplamda 4 kişiyi yakaladı. Diğer 4 kişi ise kaçmayı başardı. Polis ekipleri, hırsızların elindeki 34,000 Hindistan rupisi değerindeki para ve ziynet eşyaları aldı. Fakat kaçan 4 kişi, diğer eşyaları ve paraları yanında götürdü. Polis şimdi kaçan 4 soyguncuyu arıyor.

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