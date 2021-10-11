92 yaşındaki Yaşar Güldüren koronavirüse yendi! Sırrını açıkladı: Aşı olduk, kurtulduk

KIRIKKALE’de 92 yaşında korona virüse yakalanan Yaşar Güldüren, yaptırdığı 3 doz aşı sayesinde sağlığına kavuştu. 15 günlük tedavisi sonrasında taburcu edilen Güldüren, “Doktorlar ‘öldün gittiydin’ diyor. Aşı ol, aşı ol, aşı ol diye aşı olduk, kurtulduk” dedi.

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Yaşar Güldüren, bir süre önce halsizlik ve solunum şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'nde PCR testi yaptıran 92 yaşındaki Güldüren, test sonucunun pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı.

Yaşına rağmen virüse karşı meydan okuyan Güldüren, yaptırdığı 3 doz aşı sayesinde yoğun bakıma gerek duyulmadan sağlığına kavuştu. Yaşar Güldüren, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşar Güldüren, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Doktorlar ‘öldün gittiydin' diyor. Aşı ol, aşı ol, aşı ol diye aşı olduk, kurtulduk. Allah'a bin şükür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tayyip Erdoğan gibi de ihtiyarları seven Müslümanları başımızdan eksik etmesin. Allah bayrağımızı, ezanımızı, başımızdan kesmesin. Eğer ömür boyu kazandığımı verseydim ben böyle tedavi olamazdım. 15 günde olduğum tedaviyi olamazdım. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.