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Rize'de çay fabrikasındaki patlama! Yaralanan işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rize'de çay fabrikasındaki patlama! Yaralanan işçi hayatını kaybetti

 RİZE'nin Hemşin ilçesindeki çay fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Ortaköy Mahallesi'ndeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında 9 Ekim Cumartesi günü basınç nedeniyle kazanın patlaması sonucu yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu (46), Trabzon'da tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Hacısalihoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından alınarak Rize'ye getirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sinan Taşkın'ın cenazesi, dün Pazar ilçesinde toprağa verilmişti.

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