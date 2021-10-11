Tamer Karadağlı sevgilisi Iraz Yıldız kimdir kaç yaşında?

Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü alan Nihal Yalçın konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı konuşması bitmeden Nihal Yalçın'a ödülü vermiş ve bu tepkisi eleştiri konusu olmuştu. Bu olayın ardından Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız merak konusu oldu. Peki kimdir 54 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

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İki başarılı oyuncu Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşananlar bugün magazin basının gündemi oldu. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın sahnede konuşmasını yaparken, Tamer Karadağlı daha sözleri bitmeden Nihal Yalçın'a ödülünü verdi. Önce saatine bakan sonra ilginç mimikler yapan Tamer Karadağlı'nın bu davranışı hem Nihal Yalçın'dan hem de seyircilerden tepki gördü. Bu olayın ardından Tamer Karadağlı'nın hayatı merak konusu oldu. Sevgilisi Iraz Yıldız kimdir soruları da merak edildi.

Tamer Karadağlı özel hayatıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık’a konuşan 54 yaşındaki Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük genç sevgilisiyle ilgili gelen eleştirilere isyan etti.

Hayatım kimseyi ilgilendirmez: Tamer Karadağlı, konuyla ilgili “Bu yaşıma geldikten sonra kimseden ne izin alırım ne de kimseye hesap veririm. Sonuçta kanun dışı ya da çok kötü bir şey yapmıyorum. Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim hayatımla ilgili konuşmaya hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı da yok. Kimseyi de ilgilendirmez zaten” dedi.

Sevgilisi Iraz Yıldız kimdir: Tamer Karadağlı ile sevgili olan Iraz Yıldız 1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri’nde çaldı. 2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında bir çok konser verdi.

2017 Eylül‘de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say’ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana’ Sony Classical ile kaydetmiştir.

Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı’nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam’da Bart van de Roer ile devam etmektedi