Nazlı Kayı kimdir kaç yaşında babası kimdir? Nazlı Kayı ailesi

Cemiyet hayatının gözde isimleri Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı görkemli bir düğünle evlendi. Bu evliliğin yankıları devam ederken Nazlı Kayı da merak konusu oldu. 28 yaşında olan Nazlı Kayı, Hukuk eğitimini Londra'da tamamladıktan sonra sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Peki Nazlı Kayı babası kimdir? Nazlı Kayı ailesi ve annesi....

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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı cemiyet hayatının kaltıldığı görkemli bir düğünle evlendi. 3 yıldır birlikte olan çiftin düğünü de çok konuşuldu. Bu evliliğin ardından birçok kişi Hacı Sabancı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve eşi Nazlı Kayı'yı araştırdı. 34 yaşında olan Hacı Sabancı 34 yaşında. Beşiktaş tutkunu olan Hacı Sabancı, babasıyla birlikte Densa Holding’de yaklaşık 10 yıldır çalışıyor.

Nazlı Kayı'nın hayatı Hacı Sabancı ile evlenmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen düğün İstanbul'da yapıldı. 3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı.

Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti. Çift bu yıl ise dünya evine girdi.

Hacı Sabancı kimdir: Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu. Ömer ve Arzu Sabancı’nın en büyük oğludur. Amerika/Boston TUFTS University’de ekonomi eğitimi aldı.

Lisans ve lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayan Hacı Sabancı, en iyi tecrübeyi babası Ömer Sabancı’nın yanında öğreneceğini düşünerek Türkiye’ye döndü.

Amerika’da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding’de çalışıyor. “Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş.

Hacı Sabancı’nın Türk sanatçılar olmak üzere tablo, heykel, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyonu var.

Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle düğün ertelenmişti.

Nazlı Kayı kimdir: 28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa’da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul’a yerleşti ve bir daha da Bursa’ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster’da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern’de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı’ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

Nazlı Kayı babası kimdir: Nazlı Kayı’nın üvey babası olan Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu isimli işyerinin sahibiydi. Kalp krizine yenik düşen Kaan Dimili, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu.