BIST 1.398
DOLAR 8,94
EURO 10,36
ALTIN 503,46
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te şehit özel harekatçılar Cihat Şahin ve Fatih Doğan için tören

Gaziantep'te şehit özel harekatçılar Cihat Şahin ve Fatih Doğan için tören

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan için tören düzenlendi.

Abone ol

Şehit polisler Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Burada düzenlenen törene, Şehit Cihat Şahin'in eşi Öznur, çocukları Araf Tuğra, Mehmet Batın, annesi Emine, babası Mehmet, Şehit Fatih Doğan'ın eşi Emine, annesi Emine, babası MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Cihat Şahin'in cenazesi Elazığ'a, Fatih Doğan'ın cenazesi ise Adıyaman'a gönderildi.

Törende güçlüklü ayakta duran şehit yakınlarını, silah arkadaşları teselli etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak
İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak
Antalya'da evlenen çifte kripto para takıldı
Antalya'da evlenen çifte kripto para takıldı
Tamer Karadağlı kaç yaşında aslen nereli ödül törenin ne yaptı?
Tamer Karadağlı kaç yaşında aslen nereli ödül törenin ne yaptı?
Çocuk vaka sayıları artıyor! Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan açıklama
Çocuk vaka sayıları artıyor! Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan açıklama
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat
Bolu'da 2 günde 100 adres arandı! 3 kişiyi yaralayan firari bakın nerede bulundu
Bolu'da 2 günde 100 adres arandı! 3 kişiyi yaralayan firari bakın nerede bulundu
Berat Albayrak kitap yazdı! 'Ben haklıydım' diyecek
Berat Albayrak kitap yazdı! 'Ben haklıydım' diyecek
Nihal Yalçın aslen nereli kaç yaşında Demirtaş hakkında ne dedi?
Nihal Yalçın aslen nereli kaç yaşında Demirtaş hakkında ne dedi?
Sağlık Bakanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Sağlık Bakanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Hollanda'da sosyal medyada çocuk sömürüsü ihbar hattı! İnfluncer anne babalara ceza
Hollanda'da sosyal medyada çocuk sömürüsü ihbar hattı! İnfluncer anne babalara ceza