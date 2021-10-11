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Sağlık Bakanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığı, mesleki uygulamalı sınav ile sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sözleşmeli personel istihdam edecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere kameraman (1), grafiker (1), programcı (1) ve büro personeli (2) alımı gerçekleştirilecek.

Kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, diğer pozisyonlar için ise sözlü sınav ile yapılacak personel alımına ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler, sınav konuları, sınav tarihi, sınav yeri ve diğer hususlara ilişkin bilgiler, "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Adaylar, başvurularını dijital ortamda 11-15 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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