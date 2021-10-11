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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Siz yoruldunuz biliyorum ama benim yorulma hakkım yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Siz yoruldunuz biliyorum ama benim yorulma hakkım yok

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından çok dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

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