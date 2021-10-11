Kırmızı Bülten’le aranan DEAŞ’lı 'Kara Dul' ABD-YPG kontrolündeki ‘Hol’den kaçmış

Tüm dünyada aranan, DEAŞ’ın eşleri savaşta ölmüş ‘kara dullar’ grubundan Rus Ayshat Rzaeva, Türkiye’de yakalanırken son olarak Suriye’deki ‘Hol’ kampından kaçtığı ortaya çıktı. ‘Silahlı saldırı ve canlı bomba’ eylemi yapacak DEAŞ’lılar arasında yer alan Rzaeva “Suriye’de DEAŞ’la mücadele ediyoruz” diyen ABD’nin kontrolündeki kamptan kaçışını anlattı.

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Terör örgütü DEAŞ’ın ‘kara dullar’ grubunda yer alan 29 yaşındaki Ayshat Rzaeva’nın Türkiye’ye geçtiği bilgisi üzerine Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Hürriyet'in haberine göre Ankara Keçiören’de izine ulaşılan Rzaeva’nın kaldığı eve 7 Ekim’de baskın yapıldı. Interpol tarafından Kırmızı Bülten’le uluslararası çapta aranan Rus vatandaşı Rzaeva gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda Türk Lirası ve dolar ile örgütsel dökümanlar, dijital materyaller, sahte Suriye kimliği ele geçirildi. Rzaeva’nın telefonunda da terör örgütü DEAŞ’ın eylemlerinin olduğu çok sayıda video ve fotoğraf bulundu. Terörle mücadelede ekiplerince sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılan Rzaeva tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rzaeva’yla ilgili Rusya ile de istihbari bilgi paylaşımı yapıldığı öğrenildi.

Canlı bomba eylemi yapacaklar arasında

‘Silahlı saldırı’ ve ‘Canlı Bomba’ eylemi yapacak DEAŞ’lılar arasında bulunan Rzaeva sorgusunda, Rusya’dan çıkarak Suriye’ye geçişini DEAŞ’a nasıl katıldığını anlattı: “2015 yılında Rusya’dan uçakla Azerbaycan’a oradan da İstanbul’a geldim. İstanbul’da örgüt üyeleri beni karşıladı ve bilmediğim bir eve götürüp yerleştirdiler. İki ay İstanbul’da kaldıktan sonra yine örgüt üyeleri beni buradan alarak Gaziantep’e götürdü. Gaziantep’te örgüt tarafından ayarlanan kaçakçılar aracılığıyla yasadışı yollardan Suriye’ye geçtik. Suriye’de DEAŞ içinde görev alan Rus uyruklu eşim T.A.’nın yanına gittik. Eşim T.A. DEAŞ’ın savaşçıları içerisinde bulunuyordu. Eşim ile birlikte DEAŞ’a bağlı ‘Rus Ketibesi’ne (Asker bölüğü) Um Ahmed kod ismiyle kayıt yaptırdım. Daha sonra DEAŞ tarafından verilen ideolojik derslere katıldım. Eşim T.A., DEAŞ adına savaşırken öldü.”

‘İkinci eşim savaşta öldü'

RZAEVA, “Suriye’de DEAŞ’la mücadele ediyoruz” diyen ABD’nin Suriye’de desteklediği YPG-PKK’nın uzantısı SDG’nin kontrolündeki ‘Hol’ kampından nasıl kaçtığını da şöyle anlattı: “Eşim savaşırken ölünce yine DEAŞ’ta savaşçı olan Azerbaycan vatandaşı bir örgüt üyesiyle evlendim. Suriye’de DEAŞ tarafından verilen evde kaldım. İkinci eşim de DEAŞ adına savaşırken öldü. Suriye’den kaçmak isterken ABD ve PKK tarafından yakalanarak, Hol kampına götürüldük. Hol kampında bir süre kaldıktan sonra DEAŞ adına savaşırken ölen örgüt üyelerinin eşleriyle kamptan kaçtık. İnsan kaçakçılarıyla anlaşarak Hatay üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye girdik. Hatay’dan sonra İstanbul, Konya ve Ankara’da DEAŞ tarafından kiralanan evlerde kaldım.”

'Hol' Amerikan kontrolünde

“HOL kampı”, Suriye’nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/PKK’nın uzantısı SDG’nin kontrolünde bulunuyor. ABD’nin desteklediği terör örgütü, daha önce de kampta bulunan çok sayıda DEAŞ’lıyı para karşılığında serbest bırakmıştı. Terör örgütünün bazı DEAŞ’lıları ise Türkiye’ye yönelik eylem yapması şartıyla serbest bıraktığı da yakalanan DEAŞ’lıların ifadelerine yansımıştı.