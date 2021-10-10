BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  POLİTİKA

TBMM genel kurulunda bu hafta gündem ekonomi olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TBMM genel kurulunda bu hafta gündem ekonomi olacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak. Vergi paketi genel kurul gündemine geliyor. Kooperatiflerle ilgili yasa teklifi de komisyonda ele alınacak.

Abone ol

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Haftalık mesaisine 12 Ekim Salı günü başlayacak TBMM genel kurulunun en önemli gündemi Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak.

Düzenlemeyle 'küçük esnaf' olarak ifade edilen 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenler elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilecek.

Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek

Belge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası sürekli hale getirilecek, bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

Komisyonların gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun yarınki toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasının faaliyetleri hakkında sunum yapacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 13 Ekim Çarşamba günü toplanacak, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 13 Ekim Çarşamba günü basına kapalı toplantısında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca sunum yapılacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzman isimden çocuklar için çok kritik koronavirüs uyarısı
Uzman isimden çocuklar için çok kritik koronavirüs uyarısı
Masterchef Tahsin Küçük boyu kaç? Tahsin aslen nereli anne ve babası kimdir?
Masterchef Tahsin Küçük boyu kaç? Tahsin aslen nereli anne ve babası kimdir?
CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi'nin türbesinde
CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi'nin türbesinde
Sezai Karakoç'a hemşehrilik beraatı: Her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır
Sezai Karakoç'a hemşehrilik beraatı: Her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır
Çift pandemi tehlikesi kapıda! Uzmanlar bu kiş için uyarıyor
Çift pandemi tehlikesi kapıda! Uzmanlar bu kiş için uyarıyor
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas oldu liderlik el değiştirdi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas oldu liderlik el değiştirdi
Masterchef Mustafa kaç yaşında Mustafa Ozan kimdir evli mi?
Masterchef Mustafa kaç yaşında Mustafa Ozan kimdir evli mi?
Masterchef Azize kaç yaşında eski hali nasıl Masterhcef için tam 30 kilo verdi
Masterchef Azize kaç yaşında eski hali nasıl Masterhcef için tam 30 kilo verdi
İran'da pizza yiyen kadına televizyon yasağı
İran'da pizza yiyen kadına televizyon yasağı
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız