Giresun'da koronavirüs aşı çadırına zarar verildi

GİRESUN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırına zarar verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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GİRESUN İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Meydanı'nda yaklaşık 4 ay önce kurulan aşı çadırına gece giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler içerideki malzemelere zarar verdi.

Sabah saatlerinde çadıra gelen sağlık görevlileri çadırın içerisine girdiklerinde her tarafın dağıtıldığını, malzemelere zarar verildiğini ve tuvaletin yapıldığını gördü. Görevliler durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.