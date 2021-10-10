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Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri lüks otomobil fiyatına alıcı buluyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri lüks otomobil fiyatına alıcı buluyor

SİVAS'ın dünyaca ünlü Kangal köpeklerine yurtdışından talep yağıyor, fiyatları ise dudak uçuklatıyor.

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Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangallar, heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. Adeta dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 50 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurtiçinde de 350 bin liraya kadar satılabiliyor.

"Arap ülkelerinden oldukça talep görmekte"

Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal köpeğinin Arap ülkelerinden oldukça talep gördüğünü söyleyerek, "Milli değerimiz olan Kangal köpekleri namını salmaya devam ediyor. Son zamanlarda milli değerimiz Kangal köpeklerimiz yurtdışından oldukça talep görmektedir. Özellikle Arap ülkelerinden oldukça talep görmektedir. Yetişkin damızlık köpeklerimiz 40-50 bin dolar fiyat görüyor" dedi.

"Yurtdışından o fiyatları görmesi bizi onurlandırmaktadır"

Taşdelen, Kangal köpeğinin yurtdışından o fiyatları görmesinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Fakat sıcak iklim oldukları için Arap ülkelerine göndermeyi düşünmüyoruz. Oraya hayvanları gönderip de günahlarına girmek istemiyoruz. Ama milli değerimizin yurtdışından o fiyatları görmesi bizi onurlandırmaktadır. Yetişkin köpeklerimiz 40-50 bin dolar civarında fiyat görmektedir. Fakat biz yabancı ülkelere yavrulardan temin etmeyi düşünüyoruz. Tabi ki yavrularımızın da yurt dışına çıkması için bir takım izinleri var. İzinlerimiz olursa yurtdışına göndereceğiz. Tabi yine sıcak ülkelere göndermemek şartıyla. Yurtiçinde de araba ve ev fiyatlarına satılıyor. 250-350 bin lira arasında fiyat görüyor. Tabi bunlar bizim damızlıklarımız oldukları için vermiyoruz" diye konuştu.

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