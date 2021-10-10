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Yunanistan göçmenlere karşı Türkiye sınırına ek asker gönderiyor

Yunanistan göçmenlere karşı Türkiye sınırına ek asker gönderiyor

YUNANİSTAN hükumeti, göçmenlere karşı sınır güvenliğini güçlendirmek için Türkiye sınırına ek 250 sınır muhafızı gönderme kararı aldı.

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YUNANİSTAN hükumeti, binlerce göçmenin topraklarına gizlice girmeye çalışması nedeniyle artan gerilimlere tanık olduktan sonra Türkiye sınırlarındaki güvenliği güçlendireceğini duyurdu.

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Atina'nın burada görevlendirilen polis birimlerini desteklemek için 250 yeni sınır muhafızı görevlendireceğini duyurdu.

Theodorikakos, sınır güvenliğinin devlet güvenliğinin bir koşulu olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın Avrupa yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ancak 'her türlü maceraya ve yeni tehdide direnmeye' hazır olduğunu kaydetti.

Yunanistan'ın bu hamlesi iki ülke arasında Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan gerilimin arka planında geldi.
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