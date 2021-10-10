BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi'nin türbesinde

CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi'nin türbesinde

Bilecik'te CHP’li Belediye Başkanları Buluşması programı kapsamında bir araya gelen belediye başkanları ve eşleri, Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Türbe girişinde saygı nöbetini izleyen başkanlar ve eşleri daha sonra dua etti.

Abone ol

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3 günlük CHP’li Belediye Başkanları Buluşması programı kapsamında Bilecik ve ilçelerini gezen belediye başkanlarının bugünkü durağı Söğüt oldu. Başkanlar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı Boyu aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettiler. Türbe girişinde alp kıyafetli askerlerin ‘saygı nöbeti’ni izleyen başkan ve eşleri, ardından dua ettiler.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun katıldığı Söğüt gezisinde Hamidiye Külliyesi ve diğer tarihi alanlar da gezildi. Heyete tarihi yerler hakkında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin bilgi verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sezai Karakoç'a hemşehrilik beraatı: Her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır
Sezai Karakoç'a hemşehrilik beraatı: Her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır
Rize'de yüksek ses kavgasının sonu kötü bitti
Rize'de yüksek ses kavgasının sonu kötü bitti
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas oldu liderlik el değiştirdi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas oldu liderlik el değiştirdi
Masterchef Mustafa kaç yaşında Mustafa Ozan kimdir evli mi?
Masterchef Mustafa kaç yaşında Mustafa Ozan kimdir evli mi?
İran'da pizza yiyen kadına televizyon yasağı
İran'da pizza yiyen kadına televizyon yasağı
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde market fiyatları ve vaka artışları var! Yeni önlemler geliyor mu?
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde market fiyatları ve vaka artışları var! Yeni önlemler geliyor mu?
PKK’lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert mezarı başında anıldı
PKK’lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert mezarı başında anıldı
Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli Ajda Pekkan ile akraba mı?
Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli Ajda Pekkan ile akraba mı?
Ankara'da sır olayda 9 yıl sonra itiraf geldi! İnsan kemikleri bulundu
Ankara'da sır olayda 9 yıl sonra itiraf geldi! İnsan kemikleri bulundu