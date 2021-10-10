Masterchef Mustafa kaç yaşında Mustafa Ozan kimdir evli mi?

Masterchef 2021 Türkiye'de bu hafta eleme potasına giren isimlerden biri de Mustafa Ozan oldu. Yarışmaya yedeklerde giren Mustafa'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki Mustafa Ozan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Mustafa Ozan evli mi?

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Masterchef 2021'in yedeklerden ana kadrosuna giren son ismi Mustafa Ozan bu hafta eleme adayları arasına girdi. Yedek yarışmacılar arasında oynanan oyunu kazanarak adını ana kadro arasına yazdırdı. Peki, MasterChef Mustafa Ozan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye’de yedek yarışmacılar arasından ana kadroya Mustafa Ozan girdi. Eleme turlarında yaptığı başarılı yemekler ile dikkat çeken MasterChef Mustafa, yedekler arasında oynanan elemeyi geçerek ana kadroya girmeyi başardı. Bu akşam, ana kadro yarışmacıları arasında kaptanlık oyunu mücadelesi veren yarışmacı, MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında, nereli araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Mustafa Ozan hakkındaki bilgiler…

Mustafa Ozan kimdir: 10 Nisan 1996’da İstanbul Bakırköy’de doğdu. İki farklı lisede bulunduktan sonra Bakırköy Lisesi’nden mezun oldu. 2015’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Aşçılık bölümüne girdi. Üniversite yıllarında birçok balık restoranında çalışma fırsatı buldu.

Mezun olduktan sonra İstanbul’da beş yıldızlı oteller ve restoranlarda mesleki tecrübesini pekiştirdi. 2018’de D Maris Bay Peninsula’da çalıştıktan sonra İstanbul'a döndü.

Genç yaşta dünyaca kabul görmüş birçok şefle aynı mutfakta yemek pişirme şansına sahip olan Ozan, 2018’den beri Ulus 29 Restaurant’ta kısım şefi pozisyonunda mesleğini icra etmektedir.

Dalgıçlık, doğa yürüyüşü ve skydiving gibi aktif hobileri ve tutkuları vardır.

Finale nasıl kaldı: Mustafa Ozan MasterChef’in birinci turunda bezelye püresi ve taneleri eşliğinde tarhana soslu levrek yapmıştı. Doğal olan her şeyi pişirmeyi çok seven MasterChef Mustafa, 3 evet alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

Üçlü düello turunda ise Emre Büber ve Mert Özen ile karşılaştı. Yarışmacılardan etli yaprak sarması hazırlamaları istendi. Şeflerin verdiği ortak karar ile Masterchef tarihinde bir ilk gerçekleşti.

Şefler, Emre Büber ve Mustafa Ozan’ın bir üst tura birlikte aynı anda geçmesine karar verdi.

Final turunda ana kadroya giremeyen Mustafa Ozan, yedek yarışmacılar arasına girdi. Ana kadroya girecek ismi belirleyecek oyunda ilk turda yarışmacılardan istenen yemek Viyana şinitzel idi. Bu yemeği başarılı yapan Berk, Azize, Ateş, Mustafa, Rabia ikinci tura geçti. Bu turda ana ürün olarak rezene verilen yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Şefler, gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Mustafa’nın ana kadroya girdiğini açıkladı.