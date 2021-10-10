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Antalya'da oltayla boyu kadar balık yakaladı 'oha rekor' diyerek balığı öpücük yağmuruna tuttu

Antalya'da oltayla boyu kadar balık yakaladı 'oha rekor' diyerek balığı öpücük yağmuruna tuttu

Antalya’da tekneyle balık avına çıkan genç, oltayla 42 kiloluk akya balığı yakaladı. Misinayı çekerken ‘Oha, rekor’ diyerek heyecanlanan genç, tekneye aldığı balığı kaldırıp öptü.

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Yaklaşık 2 yıldır balıkçılıkla uğraşan Semih Silahcılar (25), dün sabah Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Gencin oltasına kuzu balığının büyüğü akya cinsi balık takıldı.

6 arkadaşıyla birlikte oltayı çekmeye başlayan Silahcılar, balığın su yüzeyine yaklaşmasıyla birlikte ‘Oha, rekor’ diyerek büyük heyecan yaşadı. Boyu kadar balığı tekneye çıkardıktan sonra haltercilerin silkme hareketindeki gibi omuzlarına kaldıran genç, balığı öpücük yağmuruna tuttu.

“2 yıldır peşindeydim”

42 kilo gelen balığın şu ana kadar tuttuğu en büyük balık olduğunu belirten Semih Silacılar, “7 kişi ayrı ayrı yorularak 1 saatte balığı yakalayabildik. 42 kilo geldi. Benim rekor balığım oldu. 2 yıldır peşindeydim. Daha küçükleri nasip oldu ama rekor kırmaya devam edeceğim” dedi.

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