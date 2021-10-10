BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  GÜNCEL

Sıcaklıklar artacak yeni salgınlar kapıda! Meclis'in elindeki rapor!

Sıcaklıklar artacak yeni salgınlar kapıda! Meclis'in elindeki rapor!

Koronavirüs pandemisinin yanı sıra dünya yeni salgınlara da gebe. Küresel iklim değişikliği sonucu artan sıcaklıklar ve kuraklık yeni hastalıkların oluşumuna sebep olacak.

Abone ol

İklim değişikliği etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha hissedilir olacağını vurgulayan TBMM Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, “Sıcaklıklarla birlikte su kaynaklı enfeksiyonların artması hastalıkları da tetikler. Dikkat!” dedi

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, "Küresel İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri" raporunu tamamladı. Rapora göre, küresel olarak 2-4 derecelik sıcaklık artışı sıtmanın artışına sebep olacak. Su kalitesinin de bozulması kolera, tifo, paratifo ve çocukluk çağı diyaresi gibi hastalıkların görülme sıklığı ve bunlara bağlı ortaya çıkan ölümlerin görülme oranlarını artıracak.

TBMM Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma KomisyonuBaşkanı Veysel Eroğlu, hazırladıkları "Küresel İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri" raporunun detaylarını şu sözlerle anlattı:

Sıcaklık 2-4 derece artacak

İklim değişikliği ve küresel ısınma, bütün dünyanın gündeminde olan ortak bir meselesi. İklim değişikliğinin etkileri önümüzdeki yıllarda daha da hissedilir olacak. En iyimser tahmine göre 2100 yılında 1,8 derece artışı, en kötümser tahmine göre 4 derece artış olması bekleniyor.

Yeni hastalıklar ortaya çıkabilir

İklim değişikliği ile ilişkilendirilen sağlık sorunları sıcak ve soğukla ilişkili hastalıklar, ultraviyole radyasyonun yan etkileri, hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları, gıda ve su ile geçen hastalıklar, değişen bulaşıcı hastalık etkenleri, vektörlerle ilişkili hastalıklar, ruhi sorunlar ve yeniden ortaya çıkan ve yeni hastalıklar olarak sıralanabilir. İklim değişikliği yaşlı ve çocuklar, enerjiye/teknolojiye erişimi kısıtlı olanlar, yoksullar, engelliler ve yalnız yaşayanlar gibi hassas grupları daha çok tehdit ediyor. Sıcaklık artışına bağlı olarak polen mevsiminin uzaması da astım gibi alerjik hastalıkları tetikliyor.

Sıtma yayılacak

Hava sıcaklığının artması sivrisinek gibi vektörlerin sayısının ve yayılımının artmasana sebep olacak. Bu yüzden sivrisineklerin sebep olduğu sıtmanın ılıman iklimlerde daha yaygın hale geleceği ve şu an görülmediği tropikal ve subtropikal yüksek bölgelerde artış göstereceği bekleniyor.

Hastalıklar artacak

Sıcaklıktaki değişimler, yağışların artması ve sel gibi tabii hadiseler su kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını arttırırlar. Su kalitesinin bozulması kolera, tifo, paratifo ve çocukluk çağı diyaresi gibi hastalıkların görülme sıklığı ve bunlara bağlı ortaya çıkan ölümlerin görülme oranlarını artıracak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da trafikte tartıştıkları kişilere baltayla saldırdılar
Sakarya'da trafikte tartıştıkları kişilere baltayla saldırdılar
FETÖ'den 5 yıllık ceza alıp aranan kişi yakalandı
FETÖ'den 5 yıllık ceza alıp aranan kişi yakalandı
Formula 1 yolları kilitledi! İstanbullular araçtan inip yolda yürüdü!
Formula 1 yolları kilitledi! İstanbullular araçtan inip yolda yürüdü!
Haberi duyan Hatay'a akın etti: Bin kilometrelik yolu göze alarak buraya geldik
Haberi duyan Hatay'a akın etti: Bin kilometrelik yolu göze alarak buraya geldik
KYK burs başvuruları hangi gün başlıyor? e-Devlet KYK burs başvuru sayfası
KYK burs başvuruları hangi gün başlıyor? e-Devlet KYK burs başvuru sayfası
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı
Balıkesir'de yaşlı adamdan haber alamıyorlardı! Eve girenler şok oldu
Balıkesir'de yaşlı adamdan haber alamıyorlardı! Eve girenler şok oldu
Salgında o mesleğin yıldızı parladı! İstanbul'daki sayıları yüzde 20 arttı!
Salgında o mesleğin yıldızı parladı! İstanbul'daki sayıları yüzde 20 arttı!
Anamur muzu tarlada 6, markette 15 TL
Anamur muzu tarlada 6, markette 15 TL
Jandarma uzman erbaş alımı 2022 şartları neler başvuru sayfası
Jandarma uzman erbaş alımı 2022 şartları neler başvuru sayfası