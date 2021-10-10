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KYK burs başvuruları hangi gün başlıyor? e-Devlet KYK burs başvuru sayfası

KYK burs başvuruları hangi gün başlıyor? e-Devlet KYK burs başvuru sayfası

KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs için başvuru yapacak üniversite öğrencileri merak içerisinde KYK burs başvuru sürecine kilitlendi. Peki, e-Devlet KYK burs başvuru ekranı ne zaman açılacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

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KYK burs başvurusu ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler KYK burs başvuru tarihlerinin yanı sıra KYK burs miktarını merak ediyorlar. Peki KYK bursu ne kadar? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak 2021?

KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. GSB'nin yapacağı açıklama heyecanla bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olduğu zaman ayrıntılar habere eklenecek.

KYK BURSU NE KADAR? 
2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
KYK burs başvuruları başladığı zaman üniversite öğrenciler e-Devlet üzerinden KYK burs ve kredi başvurularını yapabilecekler.

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