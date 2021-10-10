Rebiülevvel ayı ibadetleri neler yapılır Rebiülevvel ayı tesbihleri

Hicri takvimin 3. ayı olan bahar anlamına gelen Rebiülevvel ayı 7 Ekim'de başladı. Müslüman alemi için önemli olan Rebiülevvel ayında Hz. Muhammed'in doğumu yani Mevlid Kandili de vardır. Peki Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır, Rebiülevvel ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

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Müslüman alemi tarafından Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı soruları merak konusu oldu. Rebiülevvel ayı demek bahar ayı anlamına gelir. Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiülevvel ayında Hz. Muhammed doğmuştur, Mevlid Kandili de bu ay içinde idrak edilecek. Peki Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Rebiülevvel ayı ne zaman: Mevlid Gecesi’ni de içerisinde barındıran Rebiülevvel ayının tarihi Müslümanlar tarafından merak ediliyor. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başladı, 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammet’in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

Rebiülevvel ayında neler yapılır: Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Rebiülevvel ayı faziletleri: İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.

Rebiülevvel ayında neler yapılmalı: Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Rebiülevvel ayında çekilecek tesbihler:

1-1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

2-70-700 “Estağfirullah”

3-100-1000 kelime-i Tevhid

4-100-1000 İhlas-ı Şerif

5-40 defa “Ya Munkizel halka – “O helak olanların Kurtarıcısı”

6-100 defa “La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin

Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah…



En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.