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Giresun’da düğünde maganda kurşunu can aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Giresun’da düğünde maganda kurşunu can aldı

Giresun’un Piraziz ilçesinde düğünde havaya ateş açan şahsın silahından çıkan kurşunun isabet etmesiyle yaralanan kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesine bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkiinde dün akşam akrabalarının düğününe katılan Hülya Şimşek (48), düğünde havaya ateş açıldığı sırada karnına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen şahsın kendisini de yaraladığı ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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