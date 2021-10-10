BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

Devlet Bahçeli Bacılar Kurultayı canlı yayınında 'bölücü kebapçılar'ın kim olduğunu açıkladı!

Devlet Bahçeli Bacılar Kurultayı canlı yayınında 'bölücü kebapçılar'ın kim olduğunu açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Bölücü kebapçılar' diyerek kimi kastettiğini açıkladı. Bahçeli, "(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"’na katıldı. Grup toplantısında söylediği "Bölücü kebapçılar" tanımlaması hakkında konuşan Bahçeli HDP'yi kastederek "Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." dedi.

Bahçeli konuşmasında terör örgütüne katılanlara dönüş çağrısı yaparak "Bölücü PKK'dan kurtulun, analarınıza koşun, zalimlere oyuncak olmayın. Evinize dönün. Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyor" dedi.

Diyarbakır annelerinden övgüyle bahseden Bahçeli "Haklı ve cesur bir eylem başlatan anaların sayısı 250’ye yaklaşmıştır. HDP terörist devşirme mekanizmasının ara durağıdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

3 Eylül 2019 tarihinde bir grup ana HDP'nin önünde oturma eylemine başladı. Terör kamplarına zorla götürülen evlatlarını almak için nöbete girmişlerdir. Çocuğun HDP kanalıyla dağa götürüldüğünü söyleyen anne ilk iradeyi göstermiş ve siyasi bölücülerinin yakasından tutan ilk kişi olmuştur. 

HDP terör örgütünün siyasi kanalıdır. HDP'yle ortaklık PKK ile ortaklıktır. Analara hakarettir. HDP'nin kapatılması anaların umutlarını yeşertecektir. Hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilitle kapatılmalıdır. Bunlar çocuk kaçakçısıdır, bunlar uyuşturucu kaçakçısıdır. 

Bölücü Kebapçılar diyerek HDP'lileri paylaşmıştı

Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında 'bölücü kebapçılar' demişti. Bahçeli'nin sözleri sosyal medyada önce anlaşılmamış ve bazı kimseler tarafından kebapçılar kastediliyor şeklinde yorumlanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bölücü Kebapçılar... Hanisiniz.." notuyla eski HDP milletvekillerinin bir fotoğrafını koymuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı da o tartışmaya girdi! Merkezi hükümetle İBB arasındaki çatışma korkunç durumda
Prof. Dr. İlber Ortaylı da o tartışmaya girdi! Merkezi hükümetle İBB arasındaki çatışma korkunç durumda
Okul tatileri 2021 ne zaman 1. dönem ara tatil tarihleri
Okul tatileri 2021 ne zaman 1. dönem ara tatil tarihleri
Pakistan'ın nükleer programının kilit ismi: Dr. Abdul Kadir Han hayatını kaybetti
Pakistan'ın nükleer programının kilit ismi: Dr. Abdul Kadir Han hayatını kaybetti
GSB güvenlik görevlisi mülakat sınav yerleri 2021 açıklandı mı?
GSB güvenlik görevlisi mülakat sınav yerleri 2021 açıklandı mı?
Eski Başkan Trump'tan Rusya ve Çin iddiası! Afganistan'a bırakılanları çoktan...
Eski Başkan Trump'tan Rusya ve Çin iddiası! Afganistan'a bırakılanları çoktan...
e-Devlet'te yeni hizmet! Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
e-Devlet'te yeni hizmet! Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
İlacı aldıktan 24 saat içinde virüs ölüyor! Karantina süresi kısalabilir!
İlacı aldıktan 24 saat içinde virüs ölüyor! Karantina süresi kısalabilir!
Baş dönmesiyle hastaneye götürdüler 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı
Baş dönmesiyle hastaneye götürdüler 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı
3600 ek gösterge son durum kimleri kapsayacak yeni liste
3600 ek gösterge son durum kimleri kapsayacak yeni liste
Deprem Araştırma Komisyonu raporu ayrıntıları belli oldu
Deprem Araştırma Komisyonu raporu ayrıntıları belli oldu