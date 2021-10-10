Devlet Bahçeli Bacılar Kurultayı canlı yayınında 'bölücü kebapçılar'ın kim olduğunu açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Bölücü kebapçılar' diyerek kimi kastettiğini açıkladı. Bahçeli, "(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"’na katıldı. Grup toplantısında söylediği "Bölücü kebapçılar" tanımlaması hakkında konuşan Bahçeli HDP'yi kastederek "Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." dedi.

Bahçeli konuşmasında terör örgütüne katılanlara dönüş çağrısı yaparak "Bölücü PKK'dan kurtulun, analarınıza koşun, zalimlere oyuncak olmayın. Evinize dönün. Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyor" dedi.

Diyarbakır annelerinden övgüyle bahseden Bahçeli "Haklı ve cesur bir eylem başlatan anaların sayısı 250’ye yaklaşmıştır. HDP terörist devşirme mekanizmasının ara durağıdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

3 Eylül 2019 tarihinde bir grup ana HDP'nin önünde oturma eylemine başladı. Terör kamplarına zorla götürülen evlatlarını almak için nöbete girmişlerdir. Çocuğun HDP kanalıyla dağa götürüldüğünü söyleyen anne ilk iradeyi göstermiş ve siyasi bölücülerinin yakasından tutan ilk kişi olmuştur.

HDP terör örgütünün siyasi kanalıdır. HDP'yle ortaklık PKK ile ortaklıktır. Analara hakarettir. HDP'nin kapatılması anaların umutlarını yeşertecektir. Hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilitle kapatılmalıdır. Bunlar çocuk kaçakçısıdır, bunlar uyuşturucu kaçakçısıdır.