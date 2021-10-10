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TBMM'nin bu hafta gündeminde ekonomi var! Vergi ve kooperatifler ele alınacak

TBMM'nin bu hafta gündeminde ekonomi var! Vergi ve kooperatifler ele alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak. Vergi paketi Genel Kurul gündemine geliyor. Kooperatiflerle ilgili yasa teklifi de komisyonda ele alınacak.

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Meclis hafta başından itibaren ekonomiye ilişkin başlıklarda mesai yapacak. TRT Haber'in aktardığına göre; Pazartesi günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda olacak. Para politikalarına ilişkin sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Genel kurulda vergi paketi

Salı günü ise Genel Kurul'da vergi paketi görüşülmeye başlanacak. Teklif, 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi kaldırılıyor. İnternetten para kazananlara, aldıkları reklamlar üzerinden yüzde 15 stopaj vergisi öngörülüyor.

Kooperatif düzenlemesi

Sanayi Komisyonu'nda ise AK Parti'nin kooperatiflerle ilgili teklifi görüşülecek. Teklife göre kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Böylelikle üyeler kooperatifin tüm sistem üzerinden faaliyetlerini takip edebilecek. Kadınkooperatifleri de teşvik edilecek.Bu arada Meclis'te bütçe maratonu için hazırlıklar da başlıyor. 2022 bütçe teklifinin Anayasaya göre 17 Ekim'e kadar Meclise sunulması gerekiyor.

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