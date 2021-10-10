BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  DÜNYA

Eski Başkan Trump'tan Rusya ve Çin iddiası! Afganistan'a bırakılanları çoktan...

Eski Başkan Trump'tan Rusya ve Çin iddiası! Afganistan'a bırakılanları çoktan...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin’in ABD’nin Afganistan'dan çıkarken terk ettiği helikopterleri çoktan söktüğünü ve incelemeye başladığını belirtti.

Abone ol

ABD’nin Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde destekçilerine sesleneneski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Afganistan’da terk ettiği helikopterler konusuna da değinerek, Rusya ve Çin’in ABD’nin bu helikopterleri çoktan söktüğünü ve incelemeye başladığını söyledi.
Trump, “Rusya ve Çin’in elinde artık helikopterlerimizin örnekleri var. Apache’leri çoktan söküyorlar, inceliyorlar ve çok yakında en iyi ekipmanlara sahip olacaklar” diye konuştu.

'Bunlar artık düşmanlarımızın elinde'

ABD ordu birliklerinin Afganistan'dan ayrılırken ‘en yenileri olmasa da birkaç eski helikopteri bozduğuna’ dikkat çeken Trump, “Bunlar artık düşmanlarımızın elinde” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’i konuşmalarında sıklıkla yaptığı hatalar için eleştiren Trump, mitingdeki konuşmada hata yaparak, ABD’nin Pakistan’dan çıktığını söyledi.

Eski ABD Başkanı, “Hatırlarsınız, Uzay Kuvvetleri hoşlarına gitmemişti. Fakat en önemli (kuvvetlerden) biri olacaklar. Orduyu yeniden düzenledik ve bu, askerleri Pakistan'dan… Afganistan’dan çekmekten daha zordu. Yeri gelmişken, Pakistan bize yardım edebilirdi, fakat biz istemedik. Pakistan’a milyarlarca dolar veriyoruz, onlar ise bizim için hiçbir şey yapmıyor” diye konuştu.

Son Amerikan askerleri 30 Ağustos gecesi Kabil Havaalanı’ndan ayrılarak, ABD’nin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığına son vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
e-Devlet'te yeni hizmet! Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
e-Devlet'te yeni hizmet! Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
İlacı aldıktan 24 saat içinde virüs ölüyor! Karantina süresi kısalabilir!
İlacı aldıktan 24 saat içinde virüs ölüyor! Karantina süresi kısalabilir!
3600 ek gösterge son durum kimleri kapsayacak yeni liste
3600 ek gösterge son durum kimleri kapsayacak yeni liste
Deprem Araştırma Komisyonu raporu ayrıntıları belli oldu
Deprem Araştırma Komisyonu raporu ayrıntıları belli oldu
Çok tartışılmış bir türlü başlayamamıştı! PTT harekete geçti! Türkiye Kart tüm ülkede geçerli olacak
Çok tartışılmış bir türlü başlayamamıştı! PTT harekete geçti! Türkiye Kart tüm ülkede geçerli olacak
Banu Parlak kimdir kaç yaşında kızının babası ilk eşi kimdir?
Banu Parlak kimdir kaç yaşında kızının babası ilk eşi kimdir?
ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford: ABD şemsiyesi altında Kürt devleti kaçınılmaz
ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford: ABD şemsiyesi altında Kürt devleti kaçınılmaz
DMÖ Genel Sekreteri Türkiye'yi övdü gelecek tehlikeye karşı uyardı!
DMÖ Genel Sekreteri Türkiye'yi övdü gelecek tehlikeye karşı uyardı!
Banu Parlak öldü mü haberi yayıldı gerçek ortaya çıktı Banu Parlak kimdir?
Banu Parlak öldü mü haberi yayıldı gerçek ortaya çıktı Banu Parlak kimdir?
Sandıktan ağır yaralı çıkan Alman Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde iki istifa
Sandıktan ağır yaralı çıkan Alman Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde iki istifa