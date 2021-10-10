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ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford: ABD şemsiyesi altında Kürt devleti kaçınılmaz

ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford: ABD şemsiyesi altında Kürt devleti kaçınılmaz

ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford, Doğu Suriye’de ABD şemsiyesi altında de facto bir Kürt devleti kurulmasının kaçınılmaz olacağını söyledi.

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ABD’nin Suriye’de Esad rejimine karşı savaşan Kürt gruplara yönelik desteğinin sürmesi, Türkiye’nin tepkilerine neden olurken, Ankara’nın tepkilerini haklı çıkarabilecek bir iddia geldi.

ABD'nin eski Suriye Büyükelçisi Ford, Şarkul Avsat dergisi için kaleme aldığı yazı çok konuşulacak. Ford'un açıklamaları bugün Milliyet gazetesinde yer aldı.

Ford, yazısında  geçtiğimiz hafta iki Suriyeli heyetin Washington’u ziyareti ettiğini, ancak heyetlerin ortak bir vizyona sahip olmadıkları için birbirleriyle görüşmediklerini aktardı.

Ford, “Şarku’l Avsat”taki yazısında, Washington’un özerk Kürt yönetimine ve kuvvetlerine verdiği destekler arttıkça, Suriyeli Kürtlerin Esad rejimiyle bir anlaşmaya varmasının da zorlaşacağına dikkat çekti.

ABD şemsiyesi altında küçük bir devlet

Ford, “Özerk yönetim özerklikten ödün vermeyecek ve Amerikalılar da Esad’ı ödün vermeye zorlayamayacak. Böylesi bir çıkmazda, özerk yönetim, Amerikan askeri şemsiyesi altında de facto küçük bir devlete evriliyor” ifadelerini kullandı.

İslami gruplar

ABD yönetimlerinin yıllardır Ulusal Koalisyon’daki İslami gruplardan ve Türkiye’nin bu gruplara desteğinden rahatsız olduğunu öne süren Ford, yazısında, buna karşılık Amerikalıların DAEŞ’e karşı yürüttüğü başarılı mücadele nedeniyle özerk Kürt yönetimi ve terör örgütü YPG’ye müteşekkir olduğunu savundu. Yazıda Suriye Ulusal Koalisyon heyeti liderinin Amerika’nın kendilerine farklı ve uzak davrandığını açıklamasına da yer verildi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın, Suriyeli Kürt heyetlerin ziyareti ardından 29 Eylül’de, bölgede “istikrar”a vurgu yapan açıklasını da yorumlayan Ford, diplomatik dille yazılsa da, özerk Kürt yönetimini korumak, Rusya, İran, Türkiye ve Esad güçlerine “engel olmak” için ABD kuvvetlerinin Doğu Suriye’de kalma anlamına geldiğini ifade etti. ABD’nin söz konusu açıklamayla, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) olarak anılan ve terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin DAEŞ’le savaşına yardım etmeye devam edeceği dair söz verdiğini vurguladı.

Petrol sahalarına yatırım

Öte yandan Suriye’deki özerk Kürt yönetiminin, görüşmelerde Washington yönetiminden Sezar Yaptırımları’ndan muafiyet ve özellikle petrol üretimini artırmak için destek istediği belirtildi. Demokratik Suriye Konseyi Yürütme Konseyi Başkanı İlham Ahmed’in böylece Amerikan şirketlerinin petrol sahalarını tamir etmesi ve daha fazla insani yardım almayı kolaylaştırmayı amaçladığını vurgulayan Ford, Biden yönetiminin Suriye’deki Kürtlere daha fazla ekonomik yardım yaptığını da aktardı.

Eldeki tek plan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faaliyetlerinden rahatsızlığını açık bir şekilde dile getirdiği, Biden’ın Ortadoğu danışmanı Brett McGurk’tan da bahseden Ford, 2019 yılında Trump’ın Amerikan askerlerini Afganistan’dan çekme kararı sebebiyle istifa eden McGurk’un itibarının, özerk Kürt yönetiminin kaderiyle birbirine bağlı olduğunu da belirtti. Eski Büyükelçi Ford’a göre, Afganistan’dan geri çekilmenin ardından, Biden yönetiminin DAEŞ’i Doğu Suriye’de sınırlamak amacıyla ikna edici bir plana ihtiyacı var ve eldeki mevcut tek plan, Suriyeli Kürt milisler ve özerk yönetim.

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