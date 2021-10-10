Zeynep Bastık eşiTolga Akış ne iş yapıyor kaç yaşında?

Zeynep Bastık'ın Edis'le olan samimi dansına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Zeynep Bastık'ın samimi dansıyla ilgili ardından farklı yorumlar ortaya atıldı. Peki, Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında eşi kim? İşte, Zeynep Bastık'ın hayatı, şarkıları ve biyografisi hakkında

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Zeynep Bastık'ın meslektaşı Edis ile dansı sosyal medyaya damga vurdu. Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın Edis'le olan samimi dansına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Geçtiğimiz temmuz ayında evlenen Zeynep Bastık'ın hayatı magazinde yer alan haberlerin ardından gündeme geldi. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer alan şarkıcı, Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile adından söz ettirmişti. Peki, Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında eşi kim? İşte, Zeynep Bastık'ın hayatı, şarkıları ve biyografisi hakkında detaylar.

Zeynep Bastık ve Edis bir partide bir araya geldi. İkilinin dansı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Zeynep Bastık'ın samimi dansıyla ilgili ardından farklı yorumlar ortaya atıldı. Görüntüler ardından Zeynep Bastık'ın hayatı, kariyeri ve eşiyle ilgili bilgiler bir kez daha merak konusu oldu.

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başlayan Bastık, 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı.

Bastık, bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı.

Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı.Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı.

Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini yapan Tolga Akış ile 2021 yılı Temmuz ayında Çeşme'de yakın arkadaşlarının olduğu düğünle nikah masasına oturdu.