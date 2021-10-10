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Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamışlardı! O gazete şimdi de Abdullah Öcalan reklamı yayınladı!

Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamışlardı! O gazete şimdi de Abdullah Öcalan reklamı yayınladı!

Hz. Muhammed'in sözde karikatörlerini de yayınlayan İslam düşmanı Jyllands-Posten gazetesi, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamını yayınladı.

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Avrupa ülkesi Danimarka’da İslam düşmanlığı eğilimleriyle bilinen ve bir dönem ırkçı söylemlerde bulunan Jyllands-Posten gazetesi, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamını yaptı.

2005 yılında Hz. Muhammed'in sözde 12 karikatürünü yayımlayarak Müslümanların nefretini kazanan gazete bu sefer terör örgütü PKK'nın sözde elebaşının reklamını yaparak teröre destek verdi.

ABD ve Avrupa ülkelerinde PKK'nın DAEŞ gibi terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen Zerdüşt dinine inanan PKK sempatizanları ile İslam düşmanı Jyllands-Posten'in gazetesinin terör altında buluşması da dikkat çekti.

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